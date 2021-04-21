Новая продукция ТЕРМОБРЕСТА

До настоящего времени заводом производились нормально-открытые клапаны номинальным диаметром 15...25 мм. Нормально-открытые клапаны марки ТЕРМОБРЕСТ применяются в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком газа . Арматурный завод ТЕРМОБРЕСТ производит автоматические газовые нормально-открытые электромагнитные клапаны серии ВФ со следующими характеристиками:
· Исходное состояние: нормально-открытый;
· Материал корпуса: алюминиевые сплавы, сталь;
· Рабочее давление: 0-6 бар;
· Номинальный диаметр: 15-50 мм;
· Присоединение к трубопроводу: муфтовое, фланцевое.
· Монтажное положение: на горизонтальных или вертикальных трубопроводах;
· Степень защиты: IP65, IP67.
· Пример обозначения клапана нормально-открытого двухпозиционного номинальным диаметром DN 50, фланцевого присоединения, максимальным рабочим давлением 6 бар, напряжением питания 220В, 50 Гц, климатическим исполнением У3.1:
· ВФ2Н-63, 220 В, 50 Гц, У3.1
Сайт Завода ТЕРМОБРЕСТ, 16 апреля