Трубная Металлургическая Компания празднует 20 лет на пике высоких технологий в трубостроении и арматуростроении (Ракитянский арматурный и др.)

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) 17 апреля 2021 года отпраздновала 20-летие со дня своего основания. В честь юбилея в регионах присутствия ТМК прошли торжественные встречи с участием руководства компании и регионов, корпоративные мероприятия для сотрудников предприятий и экологические акции. ТМК была образована в 2001 году. В 2002 году в ее состав входили Волжский (ВТЗ), Северский (СТЗ) и Синарский (СинТЗ) трубные заводы, а в 2004 году к ним присоединился Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) — именно они сформировали основу Российского дивизиона компании. Позже в состав ТМК вошли другие российские предприятия, в частности, Орский машиностроительный завод (ОМЗ), активы в Румынии и Казахстане, два крупных исследовательских центра — Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске и Научно-технический центр (НТЦ) в «Сколково». В 2020 – 2021 годах ТМК приобрела Ярцевский метзавод (ЯМЗ), Ракитянский арматурный (РАЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы.

Пресс-релиз ТМК от 19 апреля в сокращении