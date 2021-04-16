Данфосс: с выходом регулирующих блоков вся линейка Virtus на PN16 для гидравлической увязки систем централизованного теплоснабжения стала доступна для заказа.

Регуляторы Virtus предназначены для гидравлической балансировки в системах централизованного теплоснабжения. Их применение снижает капитальные и эксплуатационные затраты, упрощает монтаж и настройку, позволяет оптимизировать работу систем и тепловых пунктов в режиме онлайн. Теперь для заказа доступна вся линейка в исполнении на PN16. Она включает клапаны VFG 22 PN16 DN65–250, которые благодаря усовершенствованной камерной системе разгрузки по давлению имеют увеличенное значение пропускной способности. Это позволяет подбирать клапаны меньшего диаметра и осуществлять поддержание параметров давления и расхода даже в сложных и крупных системах теплоснабжения. Камерная система разгрузки также снимает все ограничения на монтажные положения гидравлических регуляторов, что совместно с небольшими габаритами клапана позволяет оптимально использовать пространство. В связи с выходом линейки гидравлических регуляторов Virtus на PN16 после распродажи складских запасов поставки клапанов серии VFG 2 PN 16 DN65–250 будут прекращены. При заказе следует обращать внимание на то, что обновленные конструктивные особенности клапанов новой серии VFG 22 позволяют совмещать их только с регулирующими блоками новой серии AFP 2, AFD 2, AF(P)A 2; применение клапанов новой серии VFG 22 DN65–250 с регулирующими блоками AFP, AFD и AF(P)A не предусмотрено. Регулирующие блоки AFP 2, AFD 2, AF(P)A 2 возможно применять с клапанами VFG 2 через специальный адаптер.

Сайт Данфосс, 15 апреля