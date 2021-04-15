НОВЫЙ КАТАЛОГ!?

Проект реализует «ТЭК-ЭНЕРГО», российская инжиниринговая компания. Электронная платформа объединит массив сведений об оборудовании, производимом и поставляемом для Upstream, Midstream и Downstream предприятий нефтегазовой промышленности. Активный переход ГК «Нефтегазинжиниринг» к внедрению цифровых технологий в реализуемые проекты стал предпосылкой к созданию единой информационной системы, объединяющей массив сведений: все характеристики, чертежи и модели оборудования, производимого партнерами группы компаний. Это помогло достичь двух целей одновременно: создать широкий спектр BIM-моделей объектов; максимально ускорить и упростить процессы ТЭО, проектирования и авторского надзора. Успешная эксплуатация «Цифровой базы данных оборудования» показала потенциал для ее дальнейшего совершенствования.

На всех этапах жизнедеятельности платформы ее реализация была доверена «ТЭК-ЭНЕРГО», экспертной инжиниринговой компании и разработчику решений по автоматизации и цифровизации топливно-энергетических объектов. Возможность использования ресурса для работы по собственным проектам «ТЭК-ЭНЕРГО», а также идея о высокой пользе подобного инструмента для инжиниринговых организаций в отрасли послужили акселератором расширения функционала и аудитории. Более 50 ведущих предприятий уже предоставили материалы из своего портфеля продукции, часть находится в процессе дополнения. Сведения о каждой единице оборудования отражают большой диапазон технических характеристик, геометрию и габариты, производственные показатели и ценообразование. К описанию прикрепляются технический паспорт, 3D-модели в различных форматах, а также BIM-модели. Гибкий в управлении фильтр позволяет быстро находить необходимые позиции по ключевым параметрам и немедленно применять их в информационной модели проекта. Это значительно сокращает и время поиска нужного контрагента, и путь к заключению договора поставки. Группа компаний «Нефтегазинжиниринг», 14 АПРЕЛЯ