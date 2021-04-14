ЗАВОД РЕКОМ: СФОРМИРОВАН СКЛАДСКОЙ ЗАПАС НЕРЖАВЕЮЩИХ ФЛАНЦЕВЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ ИНДИИ

Подведены промежуточные итоги трёхлетнего сотрудничества Завода "РЕКОМ" с одним из крупнейших индийских производителей нержавеющей стали с ежегодным товарооборотом в 1 млрд. долларов - металлургической компанией VIRAJ PROFILES LTD, в рамках которого индийские партнеры освоили производство и на регулярной основе поставляют кованные заготовки для фланцев из коррозионностойких (нержавеющих) сталей. В настоящее время на складе Завода "РЕКОМ" в Санкт-Петеребурге сформирован значительный запас заготовок, благодаря которому предприятие в короткие сроки может изготовить фланцы в соответствии со стандартами ГОСТ 33259-2015, 12820-22, ASME В 16.5, EN 1092-1, а также по индивидуальным требованиям потребителей. Наиболее распространённые типоразмеры фланцев изготавливаются заблаговременно на основе рекомендаций отдела маркетинга и пополняют склад готовой продукции. Применяемые марки сталей: 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632-2014, ASTM A182 F316Ti, ASTM A182 F316/316L. Механические свойства заготовок соответствуют требованиям IV группы поковок ГОСТ 25054-81 или спецификации ASTM A182. Выполнены тесты на межкристаллитную коррозию по ГОСТ 6032-2017 методом АМУ или согласно спецификации ASTM A262 practice E, материал соответствует требованиям NACE MR0175. Все заготовки имеют инспекционный сертификат EN 10204 3.1. Отмечен возросший интерес заказчиков нефтеперерабатывающей, химической, пищевой, фармацевтической и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности к данной продукции. Руководством ООО "Завод деталей трубопроводов "РЕКОМ" принято решение продлить контракт на эксклюзивных условиях ещё на 5 лет.

Сайт ЗДТ РЕКОМ, 13 апреля