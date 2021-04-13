НИИ Транснефть завершило разработку программ для прочностных расчётов металлоконструкций резервуаров вертикальных стальных на основе данных лазерного сканирования толщин стенок сосудов под давлением

Получено 6 свидетельств Роспатента о государственной регистрации программ для ЭВМ. Программные модули позволяют осуществлять расчёт напряжённо-деформированного состояния стенки резервуара, стальных стационарных и плавающих крыш резервуаров, а также расчёт рам жёсткости, устанавливаемых при проведении ремонта методом замены дефектных участков стенки резервуара. При выполнении расчётов программа использует результаты наземного лазерного сканирования и учитывает фактическую геометрическую форму и толщину стенки и крыши резервуара, а также воздействие равномерной и неравномерной снеговой нагрузки. Разработка нацелена на автоматизацию процесса создания конечно-элементных моделей конструкций резервуаров вертикальных стальных и обеспечит сокращение сроков выполнения прочностных расчётов с использованием конечно-элементного моделирования. Кроме того, разработка позволяет повысить качество прочностных конечно-элементных расчётов за счёт обеспечения единого подхода при построении компьютерных моделей конструкций резервуаров согласно утвержденным и действующим в ПАО «Транснефть» методикам. Программные модули переданы АО «Гипротрубопровод» и АО «Транснефть – Диаскан» для применения при выполнении прочностных конечно-элементных расчётов в рамках работ по проектированию ремонта и оценке технического состояния резервуаров вертикальных цилиндрических стальных, эксплуатируемых организациями системы «Транснефть»

Сайт ПАО ТРАНСНЕФТЬ, 8 апреля