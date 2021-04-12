Пензенская ГК ПТПА 27 апреля впервые в рамках деловой программы Национального нефтегазового форума и 20-й выставки «Нефтегаз-2021» проводит круглый стол «Новые технологии производства и обслуживания арматуры для нефтегазового комплекса».

Среди ключевых тем обсуждения:
· новые технологии арматуростроения
· актуальные продуктовые новинки для нефтегазовой отрасли
· сервис трубопроводной арматуры.
Спикеры представят аудитории новые разработки отечественного производства в области арматуростроения:
· подводную, добычную и криогенную арматуру
· арматуру для водородной энергетики
· высокотемпературные шаровые краны.
Также на мероприятии будут обсуждаться вопросы сервисного обслуживания арматуры, продления срока службы изделий, рекомендации по эксплуатации на объектах нефтегазовой отрасли.
Организатор круглого стола: ПТПА – международная группа компаний, специализирующаяся на изготовлении высокотехнологичной трубопроводной арматуры для нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей промышленности, включая объекты с критическими условиями эксплуатации.
Национальный нефтегазовый форум и 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» пройдут в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с 26 по 29 апреля 2021 г.
Источник : Neftegaz.RU, 06 апреля