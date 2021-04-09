Новый тип компенсатора DN 2000 сдвигового типа отгружен для завода по производству базальтового волокна

В ряду поставок компенсаторов индустриальным отделом нашей компании, хочется особо отметить проекты с нетиповыми характеристиками поставляемого оборудования, требующие индивидуальных инжиниринговых решений и, как следствие, более тесного взаимодействия между производителем, поставщиком, его проектным отделом и конечным заказчиком.

Очередной задачей такого типа стала поставка переходного компенсирующего устройства диаметрами 1800 – 2000 мм для внедрения в рекуперационную установку одного из предприятий, осуществляющих производство базальтового волокна, используемого в качестве утеплителя при строительных работах.

Техническое решение, которое было предложено специалистами компании «Кронштадт» соответствовало достаточно высоким требованиям к заданной сдвиговой жесткости. Так как компенсатор выполнен в условно ненагруженной технологической линии, его горизонтальная устойчивость должна была быть строго определена, для обеспечения строго вертикального перемещения в пространстве, без возможности стабилизации системы с помощью стандартных опор, подвесов и других направляющих устройств.

При этом его жесткость в осевом направлении должна была быть на два порядка ниже, для обеспечения снижения нагрузочных воздействий на тонкостенный аппарат. LBH International совместно с Инженерами Индустриального отдела пришли к техническому решению, которое удовлетворяло требования Заказчика, а также явилось достаточно уникальным продуктом, сочетающим в себе столь различные параметры и характеристики. Отдельно следует отметить, что разработка проекта, производство компенсирующего оборудования и его поставка для данного проекта были осуществлены в рекордные сроки.

Специалисты нашей компании имеют большой опыт проектирования и поставок сильфонных, металлических, резинокордных и тканевых компенсаторов с уникальными характеристиками для предприятий в различных отраслях промышленности, включая атомную энергетику, нефте-газопереработку, химическую промышленности и другие сферы производства.

Сайт компании «Кронштадт», 5 апреля