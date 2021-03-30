30-31 марта 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится XV конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (НЕФТЕГАЗСНАБ - 2021)

Задача ежегодной конференции руководителей служб материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса - формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний. На конференции происходит обмен опытом и обсуждение систем МТО различных предприятий отрасли. Особую актуальность мероприятие приобретает в условиях реализации программы оптимизации затрат во многих предприятиях нефтегазового комплекса. В мероприятии принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших (Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, РуссНефть, Башнефть, НОВАТЭК, СИБУР и др.) предприятий нефтегазового комплекса.
Основные темы обсуждения:
· Категорийные стратегии в закупках
· Подходы к типизации проектных решений
· Централизация процессов снабжения: общий центр
· обслуживания (ОЦО) снабжения
· Мобильные и интернет-платформы для закупщиков
· Управление затратами предприятия через закупки
· 223-ФЗ и 44-ФЗ: последние изменения, обновления, проблемы и решения
· Эффективная работа с поставщиками в период пандемии
· Цифровая трансформация контрактной логистики
· Закупки в EPC проектах
· Круглый стол «Как стать поставщиком Иркутской нефтяной компании»
К участию в круглом столе "Как стать поставщиком Иркутской нефтяной компании" приглашаются
Поставщики по товарным группам:
· Арматура фонтанная;
· Блочно-модульные установки освоения скважин;
· Станции насосные, БКНС;
· Труба гофрированная – комплект элементов водопропускной трубы;
· Соединения быстросъемные (БРС) для магистральных трубопроводов;
· Криогенная запорная арматура (краны шаровые, задвижки клиновые);
· Емкостное оборудование;
· Колонное оборудование
· Насосное оборудование
· Теплообменное оборудование
https://www.n-g-k.ru, 26 марта