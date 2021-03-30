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30-31 марта 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится XV конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (НЕФТЕГАЗСНАБ - 2021)

30 марта, 2021 16

Задача ежегодной конференции руководителей служб материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса - формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний. На конференции происходит обмен опытом и обсуждение систем МТО различных предприятий отрасли. Особую актуальность мероприятие приобретает в условиях реализации программы оптимизации затрат во многих предприятиях нефтегазового комплекса. В мероприятии принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших (Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, РуссНефть, Башнефть, НОВАТЭК, СИБУР и др.) предприятий нефтегазового комплекса.

Основные темы обсуждения:

· Категорийные стратегии в закупках

· Подходы к типизации проектных решений

· Централизация процессов снабжения: общий центр

· обслуживания (ОЦО) снабжения

· Мобильные и интернет-платформы для закупщиков

· Управление затратами предприятия через закупки

· 223-ФЗ и 44-ФЗ: последние изменения, обновления, проблемы и решения

· Эффективная работа с поставщиками в период пандемии

· Цифровая трансформация контрактной логистики

· Закупки в EPC проектах

· Круглый стол «Как стать поставщиком Иркутской нефтяной компании»

К участию в круглом столе "Как стать поставщиком Иркутской нефтяной компании" приглашаются

Поставщики по товарным группам:

· Арматура фонтанная;

· Блочно-модульные установки освоения скважин;

· Станции насосные, БКНС;

· Труба гофрированная – комплект элементов водопропускной трубы;

· Соединения быстросъемные (БРС) для магистральных трубопроводов;

· Криогенная запорная арматура (краны шаровые, задвижки клиновые);

· Емкостное оборудование;

· Колонное оборудование

· Насосное оборудование

· Теплообменное оборудование

https://www.n-g-k.ru, 26 марта


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