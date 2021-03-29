ЛИДЕРЫ РЫНКА ТРУБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

1. Сортамент OCTG с собственными виртуозными резьбовыми соединениями от 48,3мм до 1066,8мм в любом материальном и конструкционном (муфтовые, безмуфтовые, сварные коннекторы…) исполнении. Это позволяет потребителям не мучиться пытаясь комплектовать трубы для одной и той же скважины из нескольких источников;

2. Важно, что Tenaris имеет лицензионные соглашения со всеми лидерами по разработке и производству внутрискважинного оборудования и аксессуаров (башмаки, обратные клапаны, цементировочные головки…), интегрируемых и/или эксплуатируемых в сопряжении с соединениями Tenaris для бурения и заканчивания скважины. В результате трубы Teanris и интегрируемое оборудование стороннего производителя имеют одно и тоже резьбовое соединение;

3. Первоклассная IT инфраструктура Tenaris «Rig Direct» и более расширенная IT «надстройка» к «Rig Direct» под названием «RunReady», позволяющая отслеживать трубы по номерам начиная от номера плавки до таких показателей, как какая труба с каким крутящим моментном соединена с другой трубой или сопряженным оборудованием.

4. Виртуозные конструкторские НИОКР, в результате которых мы видим появление одного-двух новых соединений в год.

Разумеется, успешная компания наряду с вышеуказанными бесспорными преимуществами должна учесть и особенности местных потребителей, начиная от «как и сколько хранится труба на площадке нефтяной компании до спуска» до «привычные (ментальные) формы документирования спуска».

Хочется, чтобы российские производители труб OCTG учитывали положительный опыт передовых компаний, опираясь на мнение первоклассных специалистов, а не будут эксплуатировали возможности таможенно-тарифных ограничений импорта.

Источник: Агентство "ТЭК-Рейтинг", 29 марта (в сокращении)