БАНКРОТСТВО: ЮГРА, ЮГОКАМА... МОТОВИЛИХА.

27 апреля 2021 года должны состояться торги по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы». В первый лот, оцененный в 60,3 млн руб., вошли три участка под шлакоотвал в промзоне-2 в районе Язовой площадью 80,2 тыс., 7,7 тыс. и 3 тыс. кв. м. Второй лот с начальной ценой 189,9 млн руб. объединяет два производственных здания на ул. 1905 года площадью 9,2 и 5,7 тыс. кв. м, участок в промзоне-2 под производственную площадку (под термообрубное отделение) площадью 30 тыс. кв. м, участок для прилегающей к ней территории 14,7 тыс. кв. м и участок под дорогу 8,8 тыс. кв. м, а также пять трубопроводов воды и ливневой канализации протяженностью от 912 п. м до 2,3 тыс. п. м. Третьим лотом за 26,8 млн руб. продается объект незавершенного строительства — корпус фасонного стального литья (КФСЛ), расположенный на ул. 1905 года, 35. В лот входят фундамент здания (площадь застройки — 18,7 тыс. кв. м), земельный участок под ним 29,9 тыс. кв. м, а также участки для подъездных дорог к КФСЛ с прилегающими земельными участками (1,5 тыс., 2,9 тыс. и 1,1 тыс. кв. м). Четвертым лотом за 111,6 млн руб. на продажу выставлен административно-бытовой корпус КФСЛ. В составе лота: два нежилых помещения 299,4 кв. м и 7,3 тыс. кв. м, земельный участок 4,9 тыс. кв. м и три участка под подъездные дороги (600 кв. м, 3,2 тыс. кв. м и 2,5 тыс. кв. м). В лот №5 на 136,2 млн руб. входят земельный участок под многоквартирную застройку по ул. Кирпичной, 1 (мкр-н Вышка II) площадью 29,9 тыс. кв. м и расположенный на нем объект незавершенного строительства (фундамент) площадью 1 тыс. кв. м.

Данные СМИ Коммерсант, 25 марта