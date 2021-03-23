НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ СЕРИИ ШАРОВЫХ КРАНОВ ТМ "МАРШАЛ" ДЛЯ ГАЗОВЫХ СРЕД (СЕРИЯ «ГАЗ»)

Сообщается о запуске в производство цельносварных шаровых кранов для систем газоснабжения новой конструкции с интегрированной антистатической защитой. Краны серии «ГАЗ» не имеют аналогов по уровню надежности и безопасности заложенному инженерами ЛЗТА «Маршал» в их конструкцию. Полное описание на сайте завода.
Преимущества:
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Предотвращает возможность образования искр при эксплуатации крана
ДВУХУРОВНЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ
Обеспечивает герметичность, независимо от возможного ослабления основного уплотнения шпинделя
КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЛИРОВКА ШАРА
Надолго гарантирует класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015
ДУБЛИРУЮЩЕЕ АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО
Поддерживает заданный класс герметичности в трубопроводах с нестабильным давлением
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ПО ГОСТ
Строительная длина крана соответствует ГОСТ 28908-91
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
Защищает металл от атмосферной коррозии
Письмо в ТПА, 22 марта