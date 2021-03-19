Состоялось совместное совещание рабочей группы по реализации дорожной карты по сотрудничеству Волгограднефтемаша с Газпромом по поставке ШК больших диаметров

Председательствовал на совещании начальник департамента импортозамещения №335 Газпром Виктор Юрьевич Шарохин, который подчеркнул давнее плодотворное сотрудничество с Волгограднефтемаш. По словам гендиректора Волгограднефтемаш Николая Игоревича Новикова, завод имеет большой опыт сотрудничества со структурными подразделениями Газпром и на протяжении последних 60 лет поставляет свою продукцию одной из самых крупных в мире корпораций по добыче газа. Оборудованием Волгограднефтемаш (шаровыми кранами, блочным оборудованием и другими видами продукции) оснащены все объекты Газпром по переработке и транспортировке газа. Отмечена перспектива участия завода в новых совместных с Газпром проектах в части поставки новых для Волгограднефтемаш видов продукции: кранов с уплотнением типа «метал-металл», оборудования для хранения и перегрузки СПГ, а также технологического оборудования добычи углеводородов на шельфе.

Сайт Волгограднефтемаш, 18 марта