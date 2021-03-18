ПАНДЕМИЯ-2021. Условия посещения арматурного завода ARMATURY Group a.s. в Республике Чешской с 15 марта

Принимая во внимание текущую ситуацию и опасения по поводу распространения коронавируса, в ARMATURY Group приняли дополнительные меры, направленные на защиту как наших сотрудников и их семей, так и деловых партнеров и клиентов. В соответствии с рекомендациями и постановлениями местных властей и организаций здравоохранения мы скорректировали режим посещения.

Начиная с 15 марта 2021 года каждый посетитель ARMATURY Group должен предоставить отрицательный тест на коронавирус (ПЦР или антитела) для прохода на территорию компании. Тест не должен быть старше семи дней, или посетитель должен иметь подтверждение того, что гость был носителем коронавируса с регистрированием заражения не позднее 90 дней. На территории компании посетители должны носить респираторы с минимальным уровнем фильтрации FFP2 и соблюдать наиболее строгие меры гигиены. Это правило также распространяется на транспортные компании и водителей.

Сайт ARMATURY Group, 10 марта