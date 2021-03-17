Белгородский завод энергетического машиностроения (входит в состав ОМК) произвел 60 тонн штампованных поковок корпусов для изготовления задвижек АЭС на арматурный завод «Энергопоток» в Нижегородской области

Задвижки будут поставляться на первый и второй энергоблоки строящейся атомной станции «Аккую» (Турция). Заказчиком продукции предприятия является один из ведущих поставщиков трубопроводной арматуры для АЭС – завод энергетического оборудования «Энергопоток» (Нижегородская область). В 2021 году Белгородский завод ОМК поставит еще 60 тонн штампованных поковок корпусов из аустенитной нержавеющей стали для изготовления задвижек третьего и четвертого энергоблоков. Цельноштампованные корпуса трубопроводной арматуры из аустенитной (коррозионностойкой хромоникелевой) стали – недавно освоенная заводом, новая для отрасли продукция для АЭС. Они обладают повышенной коррозионной стойкостью и могут эксплуатироваться в агрессивных средах. Форма поставляемых заготовок практически повторяет форму готовых изделий, поэтому им требуется минимальная механическая обработка. Заказчикам это позволяет экономить время и расходовать металла меньше, чем при использовании стандартных кованных заготовок, которым необходима длительная механическая обработка до требуемых геометрических размеров.

В качестве субпоставщика в 2019 году Белгородский завод ОМК уже поставлял свою продукцию для строительства первого и второго энергоблоков АЭС «Аккую». В частности, завод изготовил 50 тонн сильфонных компенсаторов диаметром от 200 до 1400 мм, 44 тонны поковок из углеродистой и низколегированной жаропрочной стали для изготовления герметичных трубопроводных проходок в контурной стене энергоблоков № 1 и № 2 и теплообменников аварийного расхолаживания парогенераторов, 10 тонн поковок из конструкционной углеродистой стали для изготовления элементов крепления емкости системы аварийного охлаждения зоны первых двух энергоблоков атомной станции.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечивать совершенными и продуманными решениями предприятия атомной энергетики. "Белэнергомаш" одним из первых в России получил сертификат одобрения изготовителя от Управления по атомной энергетики Турции, который позволяет поставлять нашу продукцию для этой страны. Третий год "Белэнергомаш" успешно оправдывает оказанное доверие, в качестве субпоставщика изготавливая продукцию для ответственных участков первого и второго блоков АЭС "Аккую". Закладка фундамента третьего энергоблока состоялась на днях. Продолжим неукоснительно выполнять все взятые на себя обязательства», — прокомментировал управляющий директор ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» Александр Ващенко.

Сайт ОМК, 16 марта