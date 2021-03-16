В марте АО Тулаэлектропривод сертифицировано в системе СМК РОСАТОМРЕГИСТРА

АО "Тулаэлектропривод" завершило процесс сертификации системы менеджмента качества (СМК) в системе добровольной сертификации РОСАТОМРЕГИСТР. Система сертификации разработана Госкорпорацией "Росатом" и подтверждает соблюдение требований, предъявляемых в области использования атомной энергетики:
· система менеджмента качества АО "Тулаэлектропривод" применительно к проектированию, разработке, производству, монтажу и сервисному обслуживанию электроприводов для запорной и запорно-регулирующей арматуры и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Оценку соответствия СМК предприятия проводил уполномоченный Госкорпорацией "Росатом" орган - Ассоциация по сертификации "Русский регистр".
Сайт Тулаэлектропривод, март 2021