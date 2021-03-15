Новый тип арматуры.

Шланговые краны фланцевые предназначены для управления потоками (открытие и закрытие) жидких и газообразных сред 2 группы, при транспортировании сыпучих веществ в пневмотранспорте, в трубопроводах, через которые транспортируются материалы с твердыми частицами, жидкие среды для систем водоснабжения и канализации, неагрессивные среды, минеральные масла, нефтепродукты и газы, в технологических системах цехов химводоподготовки ТЭС, ТЭЦ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабочее давление среды 0,6 МПа

Температура рабочей среды от – 40 до + 100 °С (для кранов из алюм. сплава АК12) от – 15 до +100 ºС (для кранов из чугуна СЧ20 с полиуретановым рукавом) От – 15 до +120 0С (для кранов из чугуна СЧ20 с рукавом из резиновой смеси на каучуке СКФ или СКЭПТ)

Класс герметичности затвора по ГОСТ Р 9544-2015 А

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1 (для кранов из алюмин. сплава) У3.1 (для кранов из чугуна)

Характеристика окружающей среды (воздуха):

Температура от -40 до +50 °С (для кранов из алюмин. сплава АК12) от -15 до +45 °С (для кранов из чугуна СЧ20)

Относительная влажность при температуре 15 °С, среднегодовое значение 75 %

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 II

Пространственное положение крана произвольное

Присоединение к трубопроводу фланцевое исп. А по ГОСТ 33259

Способ управления ручной; ручной через редуктор

Назначенный срок службы 30 лет

Наработка на отказ До DN40 2000 циклов, DN50-100 1500 циклов

КОНСТРУКЦИЯ КРАНА

Кран шланговый состоит из полукорпусов 1 и 2 соединенных четырмя болтами, в отверстие между ними вставлен резиновый (полиуретановый) рукав 14. С боковых сторон полукорпуса образуют два фланца для присоединения к трубопроводу. Рукав пережимается двумя валиками 7. Каждый валик расположен в двух платах 8 (внизу и вверху), установленных на валах 10. Валик 7 и вал 10 поворачиваются при движении в металлофторопластовых подшипниках соответственно 6 и 12. Вал 10 поворачивается в металлофторопластовом подшипнике через промежуточную втулку 13. На валу 10 установлена шестерня 11, которая отделена от платы втулкой 9. В бобышке верхнего полукорпуса расположен вал 3, установленный в металлофторопластовые подшипники 4. Вал крепится пружинным кольцом 15. На валу 3 закреплена винтом 19 шестерня 11, которая находиться в зацеплении с двумя другими шестернями 11, расположенными на валах 10. При вращении ручки или маховика редуктора 16 поворачивается вал 3. Вместе с валом поворачивается расположенная на нем шестерня, которая через зубчатое зацепление приводит во вращение шестерни, расположенные на валах 10, и поворачивает их вместе с пластинами 8 и валиками 7. Валики 7 поворачиваются навстречу друг другу и пережимают рукав 14 до обеспечения герметичности. Крепление редуктора осуществляется шпильками 5.

Сайт АК ФОБОС, февраль 2021