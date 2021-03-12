ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫСТАВКИ И ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СТРАНАХ СНГ В 2021ГОДУ (КРОМЕ РОССИИ)

КАЗАХСТАН:
07 - 09 апреля - «Global Oil & Gas Atyrau 2021» - Специализированная выставка нефтегазовой отрасли, г.Атырау
15 - 17 апреля - «Futuroad Expo Astana 2021» - Международная выставка коммерческого транспорта, г.Нур-Султан
15 - 17 апреля - «Automechanika Astana 2021» - Международная выставка автомобильной промышленности, г.Нур-Султан
19 - 21 мая - «MachExpo 2021» - Казахстанская международная промышленная выставка «Машиностроение, станкостроение и автоматизация» г.Нур-Султан
25 - 27 мая - «KazInterPower Павлодар 2021» - Международная выставка оборудований и технологий по энергетике и электротехнике, г.Павлодар
10 - 13 июня - «Kadex 2021» - Международная выставка вооружения и военно-технического имущества, г.Нур-Султан
10 - 13 июня - «Kazakhstan Security Systems 2021» - Международная выставка по безопасности и гражданской защиты, г.Нур-Султан
22 - 24 июня - «Mining Week Kazakhstan 2021» - Международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр, г.Караганда
07 - 09 сентября - «KazBuild 2021» - Международная строительная и интерьерная выставка, г.Алматы
15 - 17 сентября - «Mining Metals Central Asia 2021» - Казахстанская международная выставка горного оборудования, добычи и обогащения руд и минералов, г.Алматы
15 - 17 сентября - «Kazcomak 2021» - Казахстанская международная выставка коммунальной техники, дорожного и промышленного строительства, г.Нур-Султан
29 сентября - 1 октября - «Kioge 2021» - Международная выставка и конференция «Нефть и Газ», г.Алматы
БЕЛОРУССИЯ:
23 - 25 февраля - «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда 2021» - Международная специализированная выставка, г.Минск
16 - 19 марта - «Электротех. Свет 2021» - Международная специализированная выставка, г.Минск
16 - 19 марта - «Автоматизация. Электроника 2021» - Международная специализированная выставка, г.Минск
06 - 09 апреля - «Защита от коррозии. Покрытия 2021» - Международная специализированная выставка, г.Минск
06 - 09 апреля - «Защита от коррозии. Покрытия 2021» - Международная специализированная выставка, г.Минск
06 - 09 апреля - «Сварка и резка 2021» - Международная специализированная выставка, г.Минск
06 - 09 апреля - «Литметэкспо. Литье и Металлургия 2021» - Международная выставка литейного производства и металлургических технологий, г.Минск
06 - 09 апреля - «Порошковая металлургия 2021» - Специализированная выставка, г.Минск
06 - 09 апреля - «Металлообработка. Минск 2021» - Международная специализированная выставка машиностроения, промышленного оборудования, производственных технологий, г.Минск
23 - 26 июня - «Milex 2021» - Международная выставка вооружения и военной техники, г.Минск
27 - 29 октября - «Дорожное строительство 2021» - Специализированная выставка, г.Минск
27 - 29 октября - «Автосервис. Механика. Автокомпоненты 2021» - Международная специализированная выставка, г.Минск
УЗБЕКИСТАН:
16 - 19 марта - «UzBuild 2021» - Международная выставка "Строительство», г.Ташкент
16 - 19 марта - «BuildTech Uzbekistan 2021» - Специализированная экспозиция «Строительная техника и технологии», г.Ташкент
05 - 07 апреля - «Big Industrial Week Tashkent 2021» - Международная промышленная и технологическая выставка и форум, г.Ташкент
05 - 07 мая - «UzMetalMashExpo 2021» - Международная выставка металлургии, металлообработки и сварки, г.Ташкент
05 - 07 мая - «UzMiningExpo 2021» - Международная специализированная выставка технологий и оборудования для горнодобывающей промышленности, г.Ташкент
05 - 07 мая - «UzTechTransExpo 2021» - Международная выставка спецтехники, транспорта и логистических услуг, г.Ташкент
05 - 07 мая - «UzChemPlastExpo 2021» - Международная специализированная выставка химической промышленности, г.Ташкент
05 - 07 мая - «UzSecureExpo 2021» - Международная специализированная выставка «Технологии безопасности. Противопожарная защита. Охрана труда. IT безопасность», г.Ташкент
18 - 20 мая - «Oil&Gas Uzbekistan (OGU) 2021» - Междуодная выставка и конференция, г.Ташкент
18 - 20 мая - «Power Uzbekistan 2021» - Международная выставка «Энергетика, электротехника и альтернативные источники энергии», г.Ташкент
27 - 29 мая - «UzStroyExpo 2021» - Международная выставка «Строительные и отделочные материалы, системы отопления и вентиляции, водоснабжение, водоочистка, Сантехника», г.Ташкент
27 - 29 октября - «UzEnergyExpo 2021» - Международная выставка «Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, электротехника, освещение», г.Ташкент,
03 - 05 ноября - «MiningMetals Uzbekistan 2021» - Международная выставка горного дела, металлургии и металлообработки, г.Ташкент
03 - 05 ноября - «TransLogistica Uzbekistan 2021» - Международная выставка транспорта и логистики, г.Ташкент
03 - 05 ноября - «Securex Uzbekistan 2021» - Центрально-Азиатская международная выставка «Охрана, безопасность и противопожарная защита», г.Ташкент
КИРГИЗИЯ:
20 - 22 апреля - «KyrgyzComex 2021» - Международная специализированная выставка дорожного строительства, спецтехники и комплектующих, г.Бишкек
20 - 22 апреля - «EnergyExpoKyrgyzstan 2021» - Международная специализированная выставка энергетики и освещения, г.Бишкек
20 - 22 апреля - «KyrgyzBuild 2021» - Международная специализированная выставка строительства и интерьера, г.Бишкек
02 - 04 ноября - «YugStroy 2021» - Международная специализированная выставка строительства, энергетики, спецтехники, г.Ош
АРМЕНИЯ:
14 - 16 мая - «Construction & Interier Expo 2021» - Международная строительная выставка, г.Ереван
14 - 16 мая - «Строительство и интерьер 2021» - Международная строительная выставка, г.Ереван
16 - 18 сентября - «Trans Expo 2021» - Международная специализированная выставка, г.Ереван
16 - 18 сентября - «Индустриальная Армения Expo 2021» - Универсальная торгово- промышленная выставка, г.Ереван
16 - 18 сентября - «Строй Expo 2021» - Международная специализированная выставка, г.Ереван
Источник: http://eurasmedia.ru, 12 марта