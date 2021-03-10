Комментарии экспертов о крупнейшей сделке на рынке нефтегазового оборудования (трубы, арматура. насосы) от 10 марта в СМИ

На фоне растущих цен на нефть ТМК Дмитрия Пумпянского решила купить ЧТПЗ, образовав безоговорочного лидера на рынке производства труб нефтегазового сортамента с долей около 80%. Компания выкупит 86,5% ЧТПЗ у его основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. и потенциально может увеличить пакет за счет обязательной оферты. Согласно заявлению компаний, ФАС согласовала сделку, хотя прежде участники рынка считали такой сценарий маловероятным, учитывая существенный рост рыночной концентрации. По мнению аналитиков и участников отрасли, это может привести к увеличению цен на трубы для нефтегазовых компаний.

Андрей Комаров долгое время искал возможность продать ЧТПЗ. Источники "Ъ” неоднократно отмечали, что бизнесмен устал от трубного бизнеса и намерен сосредоточиться на проекте по добыче металлов платиновой группы Федорова «Тундра» стоимостью 83 млрд руб. Поиск покупателя осложнялся в том числе тем, что слияние с другим лидером рынка, ТМК или ОМК, выглядело сложным из-за антимонопольного регулирования. Так, председатель совета директоров и основной владелец ОМК Анатолий Седых говорил "Ъ” в декабре 2020 года, что «даже гипотетическое объединение подобных компаний не разрешила бы антимонопольная служба, так как в результате может появиться производитель, доминирующий во всех сложных сегментах рынка». На этом фоне ЧТПЗ летом 2020 года вел переговоры об объединении активов с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), который производит трубы большого диаметра, но совсем не присутствует в сегменте OCTG, хотя и стремится к этому. Однако в марте 2021 года ЗТЗ заявил, что сосредоточится на собственном проекте завода по выпуску OCTG.

В Фонде развития трубной промышленности, объединяющем интересы крупных трубных холдингов, отказались комментировать вопросы "Ъ” о влиянии сделки на трубный рынок. Представитель ЗТЗ заявил "Ъ”, что на рынке бесшовных труб будет сформирован монополист с колоссальной долговой нагрузкой. «Наверняка в первую очередь это отразится на нефтегазовых компаниях, которые являются ключевыми потребителями бесшовных труб. Этому рынку стоит готовиться к повышению цен»,— добавил он. С этим согласен Максим Худалов из АКРА. «Думаю, цены на нефтегазовые трубы несколько подрастут. Все-таки столь высокие цены на нефть будут стимулировать рост буровых работ. Кроме того, консолидация отрасли несколько поможет трубникам усилить переговорные позиции»,

https://www.tek-all.ru/news/id7329/, 10 марта