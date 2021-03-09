Петрозаводский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машдивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш) изготовил партию из двенадцати клиновых задвижек Pn110 Dn80, 125

Задвижки высокого давления предназначены для оснащения машинного зала энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш). Задвижки с диаметром проходного сечения от 80 до 125 мм изготовлены из нержавеющей стали, обладающей повышенной стойкостью к коррозии, и рассчитаны на высокие нагрузки — давление до 11 МПа и температуру до 300°С. Основная функция данных изделий запорной трубопроводной арматуры — герметичное перекрытие потока рабочей среды для обеспечения надёжной работы системы дренажей и системы маслоснабжения турбоустановки атомной станции. Клиновые задвижки успешно прошли весь комплекс заводских испытаний, в том числе пневматические, гидравлические и на вакуумную герметичность. В ходе испытаний оборудование выдерживалось под давлением 18,4 МПа в течение 10 минут. Представители заказчика провели приёмную инспекцию оборудования. Это серийный для Петрозаводскмаша продукт, который изготавливается по собственной конструкторской документации. Запирающий элемент задвижки выполнен в форме клина и перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды под действием привода.

Сайт Атомэнергомаш, 5 марта