СЕРВИС. 2 марта специалисты АУМА провели выездное обучение для инженеров по автоматизации ПАО "Славнефть-ЯНОС".

Основными обсуждаемыми вопросами были различия в блоках управления AUMA MATIC и AUMATIC, особенности технологических задач, для реализации которых подходит каждый из них. Подробно были освещены функциональные возможности блока AUMATIC, в том числе настройка рабочих параметров через приложение для смартфонов AUMA Assistant, а также анализ полученных с приводов данных в облачном ресурсе AUMA Cloud. Инженеры АУМА наглядно показали, как работать с опросным листом. В качестве демонстрационного оборудования инженеры АУМА привезли с собой взрывозащищенный привод с изменяемой скоростью AUMA SARVEx. Это оборудование уже успешно применяется на объектах транспортировки нефти и нефтепродуктов, нефтедобычи, нефте- и газопереработки, в химической отрасли.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, установленная мощность которого по переработке сырья составляет 15 млн тонн в год. Предприятие введено в эксплуатацию в 1961 году и сегодня входит в число лидеров отрасли по производству высококачественных нефтепродуктов.

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