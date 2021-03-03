На БелЗАНе (Завод Автонормаль) планируют провести модернизацию для производства новых видов крепежа за 593 млн рублей для машиностроения

На заводе «БелЗАН» в Белебее. Башкортостан, планируют провести техническое перевооружение и наладить производство новых видов крепежа. Продукция завода будет поставляться в том числе за рубеж, сообщил на «Инвестчасе» в правительстве Башкирии генеральный директор предприятия Роман Букарев. По словам руководителя компании, заводу нужно новое оборудование и технологии. В частности, на предприятии необходимо увеличить мощности линии по автоматической сортировке деталей. Общий объём инвестиций в модернизацию завода составит 593 млн рублей. «Участники "Инвестчаса" одобрили включение программы в перечень приоритетных проектов и предоставление льготного финансирования по линии Фонда развития промышленности России», — сообщили в пресс-службе правительства республик.

Полный текст на РБК, 26 февраля

