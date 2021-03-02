ПОПУЛЯРНЫЙ СПРАВОЧНИК: Стали и сплавы энергетического оборудования. Авторы: Рыжов С.Б., Зубченко А.С., Каширский Ю.В., Банюк Г.Ф., Колосков М.М., Дегтярев А.Ф.

Содержит данные о более чем 300 материалах, используемых в отечественной тепловой, атомной и гидроэнергетике и является унифицированным по номенклатуре включенных в него сведений. Дается краткая характеристика основного оборудования электростанций, изложены материаловедческие проблемы в энергетике, описаны системы маркировки сталей, сплавов и чугунов, технологические и специальные свойства материалов, главные требования к ним, методы необходимого контроля, анализа и прогнозирования таких свойств. В табличной форме приводятся сведения по многим параметрам российских энергетических (всего их свыше 100) материалов. Имеется информация по примерно 700 энергетическим зарубежным сталям и сплавам.

В приложениях находятся таблицы физических свойств энергетических материалов; их механических характеристик в зависимости от различных температур. Описаны марки электротехнических сталей и их свойства. Данные сопровождаются ссылками на соответствующие источники. Справочник предназначен как для конструкторов, технологов, металловедов и других специалистов энергетиков, так и для работников всех отраслей промышленности, он может быть полезен для преподавателей, аспирантов и студентов технических вузов.

Сайт ОКБ Гидропресс, издано в 2019 г.