Группа ОМК за 6 месяцев 2020 года вдвое увеличила объем грузоперевозок автотранспортом – до 30 тысяч рейсов (20% от общего объема грузоперевозок)

ОМК сократила плановое время на поиск автоперевозчиков для отправки грузов клиентам в восемь раз – с 72 до 9 часов. Таковы предварительные результаты проекта по автоматизации автоперевозок, который ОМК запустила в середине 2020 года совместно с компанией Transporeon, европейским лидером в разработке решений для управления логистикой. ОМК автоматизировала на базе платформы Transporeon работу с транспортными заявками, электронное расписание, ведет мониторинг качества работы перевозчиков. Сейчас ОМК имеет пул из более 200 надежных партнеров-перевозчиков, которые ежедневно привозят сырье и отгружают со всех производственных площадок компании готовую продукцию — от небольших задвижек до крупногабаритных деталей и труб большого диаметра. За счет использования новых автоматизированных инструментов, расширения пула перевозчиков клиенты ОМК получают качественный сервис по доставке по рыночным ценам. Кроме того, в начале 2021 году на предприятиях ОМК в тестовом режиме запустили новый цифровой сервис — мониторинг доставки, который позволит клиентам компании оперативно получать информацию о статусе и времени доставки им продукции, как это происходит в сегментах ритейла.

Сайт ОМК, 26 февраля