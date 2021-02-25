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Новая линейка сантехнических шаровых кранов для воды серии OPTIMA ТМ VALFEX

25 февраля, 2021 9

Никелированные шаровые краны OPTIMA ТМ VALFEX занимают отдельное место среди других видов запорной арматуры благодаря относительной новизне и технологичности. Краны OPTIMA ТМ VALFEX являются простым и надёжным решением, применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-бытового назначения, систем сжатого воздуха.

Особенности шаровых кранов OPTIMA:

· технологии изготовления, применяемых материалов обеспечивают долголетнюю работу шарового крана OPTIMA;

· увеличен условный проход крана;

· снижен вес и габариты крана за счет применения нового шарового затвора при сохранении прочностных характеристик и надежности крана (толщина стенок камеры осталась неизменным);

· применение восьмигранника на муфтовой части крана - для удобства монтажа;

· выгодная цена;

· техническое обслуживание крана в течение всего срока эксплуатации не требуется (срок службы – 10 лет).

Сайт https://valfex.ru/news/


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