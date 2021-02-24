30 марта 2021 года, по адресу: Москва, Тверская, дом 22 состоится XVI конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (НЕФТЕГАЗСНАБ - 2021)

В мероприятии принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших (Газпром, Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, Русснефть, Башнефть, Новатэк, СИБУР и др.) предприятий нефтегазового комплекса. Снабженцы рассказывают о системе МТО в своих компаниях и отвечают на вопросы участников конференции.
Основные темы обсуждения:
· Категорийные стратегии в закупках
· Подходы к типизации проектных решений
· Централизация процессов снабжения: общий центр обслуживания (ОЦО) снабжения
· Мобильные и интернет-платформы для закупщиков
· Управление затратами предприятия через закупки
· 223-ФЗ и 44-ФЗ: последние изменения, обновления, проблемы и решения
· Эффективная работа с поставщиками в период пандемии
· Цифровая трансформация контрактной логистики
· Закупки в EPC проектах
Задача ежегодной конференции руководителей служб материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса - формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний. На конференции происходит обмен опытом и обсуждение систем МТО различных предприятий отрасли. Особую актуальность мероприятие приобретает в условиях реализации программы оптимизации затрат во многих предприятиях нефтегазового комплекса.
www.tek-all.ru, 20 февраля