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30 марта 2021 года, по адресу: Москва, Тверская, дом 22 состоится XVI конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (НЕФТЕГАЗСНАБ - 2021)

24 февраля, 2021 14

В мероприятии принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших (Газпром, Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, Русснефть, Башнефть, Новатэк, СИБУР и др.) предприятий нефтегазового комплекса. Снабженцы рассказывают о системе МТО в своих компаниях и отвечают на вопросы участников конференции.

Основные темы обсуждения:

· Категорийные стратегии в закупках

· Подходы к типизации проектных решений

· Централизация процессов снабжения: общий центр обслуживания (ОЦО) снабжения

· Мобильные и интернет-платформы для закупщиков

· Управление затратами предприятия через закупки

· 223-ФЗ и 44-ФЗ: последние изменения, обновления, проблемы и решения

· Эффективная работа с поставщиками в период пандемии

· Цифровая трансформация контрактной логистики

· Закупки в EPC проектах

Задача ежегодной конференции руководителей служб материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса - формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний. На конференции происходит обмен опытом и обсуждение систем МТО различных предприятий отрасли. Особую актуальность мероприятие приобретает в условиях реализации программы оптимизации затрат во многих предприятиях нефтегазового комплекса.

www.tek-all.ru, 20 февраля


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