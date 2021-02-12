Новые виды трубопроводного оборудования: Сигнализаторы уровня СУР-16-TUN и СУР-16-GAP.

Преимущества конструкции СУР-16-GAP: Возможность контроля положения уровня через установочные отверстия малого (от 10 мм) диаметра (диаметр чувствительного элемента (далее "ЧЭ") от 9 до 16 мм в зависимости от присоединения к процессу) и установки на трубопроводы от 1"-го диаметра, мин. длина ЧЭ 28 мм, мин. диаметр установочного отверстия 10 мм с ориентацией ЧЭ вдоль потока жидкости.

Преимущества конструкции СУР-16-TUN: Возможность работы на трубопроводах 2"-го диаметра (мин. длина ЧЭ 35,1 мм, мин. диаметр установочного отверстия 17 мм) с ориентацией ЧЭ вдоль потока жидкости (толщина лопатки ЧЭ 1,7 мм обеспечивает беспрепятственный проток жидкости). НОМЕНКЛАТУРА: - Сигнализатор уровня ультразвуковой СУР-16-GAP (для установки на трубопроводы от 1"-го диаметра). - Сигнализатор уровня ультразвуковой СУР-16-TUN (для установки на трубопроводы от 2"-го диаметра).