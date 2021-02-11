Чешская компания ARMATURY Group поставляет сотни единиц трубопроводной арматуры для газовой сети Польши

ARMATURY Group активно участвует в поставках арматуры, используемой для расширения газовой сети Польши с целью обеспечения независимости от источников газа и увеличения объемов транспортировки как в Польше, так и транзита другим потребителям в странах Европы. Головными проектами расширения сети являются «Балтийский трубопроводный проект» и «Газовый коридор «Север-Юг». По завершении газовая сеть обоих проектов будет охватывать территории Норвегию, Данию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Оба этих проекта, поддержанные Европейским Союзом, включают не только основную ветку Балтийского газопровода, участков Польша-Латвия и Польша-Словакия, но также включают строительство новых дополнительных газопроводов, реконструкцию существующих газопроводов, компрессорные и распределительные станции.

ARMATURY Group - важный поставщик для GAZ SYSTEM

ARMATURY Group исполнило пилотные проекты, реализованные в 2016-2017 годах и с 2018 года стала одним из основных поставщиков оператора польского газопровода GAZ-SYSTEM по всей линейке шаровых кранов и специальных задвижек для природного газа. Технические требования, подбор материалов, контроль, испытания и другие требования заказчика были полностью выполнены в реализованных поставках.

Клапаны для компрессорных станций

Газопровод включает также измерительную / распределительную станцию, расположенную на границе отдельных стран, а также компрессорные станции, которые увеличивают давление и поток газа в газопроводе и обеспечивают его транспортировку на большие расстояния. Одной из крупных инвестиций было строительство компрессорной станции Кендзежин-Козле, которая находится всего в 50 км от ARMATURY Group и была одной из основных инвестиций в развитие польской газовой сети. Мы поставили на эту компрессорную станцию более 950 единиц арматуры разных диаметров, основная часть из которых - 51 огромных шаровых кранов DN 1000. Всего в 2020 году мы поставили 349 шаровых кранов для газопровода в Польшу!

Инновации, разработка и сертификация по требованиям заказчика

ARMATURY Group интенсивно готовится к участию в другой части проектов, которые будут реализованы в вышеуказанных странах. Процесс обновления эксплуатируемых клапанов, разработки новых типов арматуры, сертификации и гармонизации наших стандартов и требований отдельных клиентов продолжается. Помимо упомянутых шаровых кранов и задвижек, мы также начали поставки специальных обратных клапанов. В следующем году мы планируем поставить в Польшу около 550 штук клапанов диаметрами DN 50-1000.

Сайт ARMATURY Group, 29 января