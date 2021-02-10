КОНАР и СБЕРБАНК провели переговоры о перспективных направлениях сотрудничества, в том числе о развитии судостроительных проектов на Дальнем Востоке

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов в сопровождении управляющего Челябинским отделением Дениса Чугунова побывал на предприятиях Индустриального парка «Станкомаш», созданного Промышленной группой КОНАР. Поводом для делового визита на челябинские предприятия стало знакомство с руководителем Уральского банка Сбербанка Дмитрием Суховерховым, курирующим 6 регионов Уральского федерального округа и Республику Башкортостан, и обсуждение дальнейших направлений сотрудничества.

Как отметил руководитель Промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко, среди таких перспективных направлений – участие в развитии судостроительных проектов на Дальнем Востоке и строительство новых производственных и коммерческих объектов КОНАРа. Для гостей организовали экскурсию по Индустриальному парку «Станкомаш». В маршрут включили высокотехнологичные заводы «Современные кузнечные технологии», «Транснефть нефтяные насосы» и «КОНАР». Производимое ими оборудование применяется для транспортировки нефти, сжижения природного газа, разработки трудноизвлекаемых запасов, для шельфовых проектов, нефтепереработки, судостроения, теплоэнергетики. По результатам знакомства с предприятиями-резидентами парка Дмитрий Суховерхов отметил, что получил полное представление о технической и технологической базе Промышленной группы КОНАР и видит в ней прочный фундамент для дальнейшего увеличения финансовых показателей входящих в ее состав компаний. Сбербанк и КОНАР связывают долговременные партнерские отношения. Особенно активно они развиваются с 2015 года, когда КОНАР приступил к реализации своих амбициозных инжиниринговых проектов на территории «Станкомаша» и создал здесь первый в Челябинской области индустриальный парк. К настоящему времени в парке 11 предприятий-резидентов. Часть предприятий являются совместными производствами АО «КОНАР» с российскими и зарубежными компаниями – с ПАО «Транснефть», Cividale S.p.A., Cimolai S.p.A., Termomeccanica Pompe S.p.A., Orion S.p.A., Breda Energia S.p.A. (Италия). Обеспечена локализация передовых зарубежных технологий из Германии, Японии, Италии, Великобритании.

Сайт ПГ КОНАР, 9 февраля