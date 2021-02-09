УЛАН-УДЭ. ОСТОРОЖНО, КОНТРАФАКТ!

Безусловно, такие приборы не соответствуют высоким требованиям качества АО "Энерготехномаш" как производителя, а также нарушают исключительные права на товарные знаки. Акционерным обществом «Энерготехномаш» ведется активная работа по борьбе с нарушениями прав на товарные знаки нашего завода, в том числе через УФАС России, правоохранительные органы, а также посредством взыскания компенсации с нарушителей. Контрафакт не окрашен, присутствуют грубые сварные швы. Шильдик отличается от оригинального. Использование контрафактного оборудования и приборов может повлечь возникновение аварийных ситуаций и нанести вред оборудованию. Если у Вас возникнут вопросы по происхождению оборудования, обращайтесь к нам по телефону +7 (3012) 55-32-68 или присылайте запрос на адрес urotdel@etmu.ru

Сайт «Энерготехномаш», 8 февраля