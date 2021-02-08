В Екатеринбурге обсудили планы работ компании Rotork на 2021 год в России

26 января специалисты УКЭМ провели встречу с представителями компании-партнера Rotork с целью подведения итогов работы 2020 года, а также знакомства с новыми сотрудниками и обсуждения нововведений в работе и планов развития технологий в сфере управления трубопроводной арматурой. Мы не только актуализировали практические знания, но и обсудили качественные моменты взаимодействия на текущий год. Интересной оказалась годовая статистика установки исполнительных механизмов в России. Так, пневмопривод занимает примерно одну треть, тогда как на электроприводы приходится две трети. В целом компания Rotork plc уже в который раз подтвердила лидерство на мировом рынке в своем сегменте с долей более 50%.

Особое внимание в ходе встречи уделили флагманской разработке Роторка – электроприводу IQ. Эта модель по праву считается интеллектуальным поколением приводов, поскольку отличается легендарными инновациями, включая уникальный корпус Rotork с двойным уплотнением, простой ввод в эксплуатацию через инфракрасный порт, регистрацию данных и возможности профилактического обслуживания. Функциональность и надежность IQ доступны для арматуры практически любого размера и функционала, включая такие виды, как многооборотные, четвертьоборотные, линейные, запорные и регулирующие.

Представители компании также сообщили о дальнейших планах Роторка по усовершенствованию удаленного управления электро- и пневмоприводами в общей системе управления технологическим процессом на предприятии. Использование цифровых протоколов, таких как Pakscan, HART, Profibus, при большом количестве задействованных в сети исполнительных механизмов существенно облегчает процесс контроля и сводит риск ошибки при манипуляциях с арматурой к минимуму.

Сайт УКЭМ, январь 2021 г.