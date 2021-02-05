ТПА-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ АРМАТУРЫ

Из ГОСТ 33257: Дополнительные испытания включают в себя: - определение гидравлических характеристик; - определение акустических характеристик; - оценку и подтверждение показателей надежности и показателей безопасности.

Из ГОСТ 33257:

Акустические испытания проводят с целью определения:

- уровня звукового давления;

- виброшумовых характеристик (уровней вибрации, уровней шума, уровней гидродинамического шума).

564 Испытания на сейсмостойкость [сейсмопрочность]: проверка соответствия арматуры требованиям сейсмостойкости [сейсмопрочности].

565 Испытания на вибростойкость [вибропрочность]: проверка соответствия арматуры требованиям вибростойкости [вибропрочности].

566 Климатические испытания: испытания на воздействие климатических факторов.

567 Испытания на надежность: испытания, проводимые для определения показателей надежности в заданных условиях.

568 Испытания на безопасность: испытания, проводимые для определения показателей безопасности арматуры в заданных условиях.

569 Испытания на огнестойкость (пожаростойкость): испытания арматуры на подтверждение прочности и герметичности относительно окружающей среды во время и после огневого воздействия в течение заданного времени.

570 Испытания на сульфидное растрескивание: испытание металла арматуры на стойкость к сероводородному (сульфидному) растрескиванию под напряжением.

571 Термические испытания (термоиспытания): испытания на воздействие термических факторов.

572 Теплосмена: цикл, состоящий из нагревания испытуемого образца до заданной температуры, выдержки при этой температуре и последующего охлаждения в заданных условиях.

Из ГОСТ 33257: Испытания специальные: Испытания по проверке соответствия арматуры специальным требованиям. Примечание – Примеры специальных требований: сейсмопрочность; сейсмо-, вибро-, ударо-, огнестойкость; климатические воздействия, воздействие рабочей среды. К специальным испытаниям относят: - климатические испытания на: а) теплоустойчивость; б) хладоустойчивость;

Журнал ТПА, 4 февраля (в сокращении)