ТПА-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ АРМАТУРЫ

Из ГОСТ 33257: К основным видам контроля относят: - визуальный контроль; - измерительный контроль (в том числе контроль массы арматуры). Методы контроля и критерии оценки результата контроля приведены в других разделах ГОСТ 33257.

559 Испытание на прочность: испытание давлением деталей или сборочных единиц арматуры с целью контроля (подтверждения) правильности решений при определении толщин стенок, формы и конструкции, а также отсутствия дефектов, вызывающих деформацию и разрушение деталей и узлов.

560 Испытание на плотность: испытание давлением деталей или сборочных единиц арматуры, проводимое после испытания на прочность с целью контроля (подтверждения) герметичности (плотности) материалов основных деталей и сварных соединений.

561 Испытание на герметичность по отношению к окружающей среде:

1) испытания давлением сборочных единиц арматуры с целью контроля качества уплотнений подвижных и неподвижных соединений;

2) испытания на герметичность подвижных и неподвижных соединений и уплотнений арматуры в сборе.

562 Испытание на герметичность затвора:

1) испытания давлением затвора арматуры с целью определения утечек испытательной среды через затвор;

2) проверка на подтверждение соответствия арматуры требованиям к герметичности затвора.

563 Испытание на функционирование (работоспособность):

1) испытания арматуры в сборе с целью определения (подтверждения) параметров (показателей), характеризующих функциональное назначение;

2) испытания, подтверждающие работоспособность арматуры.

Журнал ТПА, 3 февраля (в сокращении)