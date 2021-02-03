ТПА-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ АРМАТУРЫ

534 Испытательное оборудование: средство испытаний, представляющее собой технические устройства для воспроизведения условий испытаний.
535 Испытательный стенд: комплекс систем, оборудования, средств измерения, оснастки, средств механизации и ав-томатизации, а также коллективных средств защиты, обеспечивающих безопасное проведение испытаний арматуры.
536 Среда испытательная: среда, используемая для контроля арматуры.
Из ГОСТ 33257: В качестве основных испытательных сред применяют воду, которая может содержать ингибитор коррозии, воздух и гелий. Допускается для испытания арматуры применять азот, природный газ, фреон, а для испытания арматуры, предназначенной для нефтепродуктов, – керосин. При испытаниях допускается применять: - воздух взамен гелия и фреона; - воду взамен керосина; - другие среды по согласованию с заказчиком. Вид испытательной среды устанавливают в ТУ и выбирают по таблице 1 в зависимости от назначения арматуры, вида испытаний и опасности рабочей среды.
537 Среда командная: среда, передающая команду (сигнал) от системы автоматического регулирования к позиционеру или другому виду реле.
538 Среда окружающая (внешняя среда): среда, внешняя по отношению к арматуре и определяющая ряд эксплуатационных требований к ней, параметры которой учитываются при установлении технических характеристик арматуры.
539 Среда рабочая: среда, для управления которой предназначена арматура.
Примечание – Основные группы рабочих сред: жидкие, газообразные, газожидкостные, пульпа, пар, плазма, порошкообразные, суспензии.
540 Среда управляющая: среда, обеспечивающая силовое воздействие привода или исполнительного механизма для перемещения запирающего или регулирующего элемента в требуемое положение.
541 Утечка:
1) проникновение среды из герметизированного изделия под действием перепада давления.
2) объем среды в единицу времени, проходящей через закрытый затвор арматуры под действием перепада давления.
542 Испытательный полигон: территория и испытательное оборудование на ней, оснащенные средствами испытаний арматуры в условиях, близких к условиям эксплуатации.
543 Гидравлические испытания: испытания арматуры, при которых испытательной средой является жидкость.
544 Пневматические испытания: испытания арматуры, при которых испытательной средой является газ.
545 Концентрация: отношение объема испытательной среды, проникшей через течи под действием перепада давления, к общему объему системы.
П р и м е ч а н и е – Концентрацию определяют в см3/м3 с помощью гелиевого течеискателя или щупа.
546 Протокол испытаний: документ, содержащий сведения об объекте испытаний, методах, средствах и условиях испытаний, результаты испытаний, а также заключение по результатам испытаний, оформленный в установленном порядке.
547 Испытательное давление: нормированное давление, при котором производится испытание арматуры.
Журнал ТПА, 2 февраля (в сокращении)