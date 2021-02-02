ТПА-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ АРМАТУРЫ1

Основные понятия в области контроля и испытаний арматуры

520 Контроль: процедура оценки соответствия арматуры путем наблюдения и выводов, сопровождаемых соответствующими измерениями.

П р и м е ч а н и е – Основными видами контроля арматуры являются визуальный, измерительный контроль (в т. ч. контроль массы).

521 Контроль визуальный: органолептический контроль арматуры, осуществляемый органами зрения.

522 Контроль измерительный: контроль арматуры, осуществляемый с применением средств измерений.

523 Контроль входной:

1) контроль арматуры, поступившей к потребителю или заказчику;

2) совокупность операций по проверке соответствия фактических характеристик материалов и комплектующих (покупных) изделий их заявленным (нормативным) значениям.

524 Испытания: экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик и функционирования арматуры при оказании на нее воздействий, предусмотренных документацией.

Из ГОСТ 33257: Испытания проводят с целью контроля соответствия арматуры требованиям КД. Методы и объем испытаний указывают в ТУ или ПМ. Методы контроля и испытаний, установленные настоящим стандартом, используют при проведении следующих видов контрольных испытаний: - предварительных; - приемочных; - приемо-сдаточных; - квалификационных; - периодических; - типовых; - сертификационных; - климатических; - испытаний на надежность;

- эксплуатационных. Опытные образцы арматуры подвергают предварительным и приемочным испытаниям. Серийно выпускаемую арматуру подвергают приемо-сдаточным, квалификационным, периодическим, типовым и эксплуатационным испытаниям.

525 Метод испытания: правила применения определенных принципов и средств испытания арматуры.

526 Метод контроля: правила применения определенных принципов и средств контроля арматуры.

527Опытный образец: образец арматуры, изготовленный по вновь разработанной рабочей документации для проверки соответствия его заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению.

528 Условия испытаний: совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях.

529 Объем испытаний: характеристика испытаний, определяемая количеством арматуры и видов испытаний, а также суммарной продолжительностью испытаний.

530 Программа и методика испытаний: конструкторский организационно-методический документ, устанавливающий цели испытаний, виды, последовательность, объем, метод и условия испытаний, требования к испытательному оборудованию и средствам измерения, формы представления результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды.

Из ГОСТ 33257: Категории испытаний Испытания подразделяют на следующие категории: - основные (обязательные); - дополнительные; - специальные.

531 Основные испытания: испытания на прочность, плотность, герметичность по отношению к окружающей среде, герметичность затвора, функционирование, проводимые при всех видах контрольных испытаний арматуры.

Из ГОСТ 33257: К основным испытаниям относят гидравлические и (или) пневматические испытания, включающие в себя испытания на: - прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды; - герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных (сальник, сильфон) и неподвижных (прокладочных и т. п.) соединений; - герметичность затвора; - работоспособность – проверка функционирования (далее – проверка функционирования). Основные испытания являются обязательной составной частью всех видов контрольных испытаний: предварительных, приемочных, приемо-сдаточных, квалификационных, периодических, типовых, сертификационных, эксплуатационных и др.

532 Дополнительные испытания: испытания, включающие определение гидравлических характеристик, акустических характеристик, оценку (подтверждение) показателей надежности и показателей безопасности арматуры.

П р и м е ч а н и е – Дополнительные испытания проводят на основании требований стандартов и документации на арматуру.

533 Специальные испытания: испытания по проверке соответствия арматуры специальным требованиям.

П р и м е ч а н и е – Специальные испытания проводят на основании требований заказчиков, стандартов и документации на арматуру. Примеры специальных требований: сейсмопрочность; сейсмо-, вибро-, ударо-, огнестойкость; климатические воздействия, воздействие рабочей среды.

Журнал ТПА, 1 февраля (в сокращении)