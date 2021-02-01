На Магнитогорский металлургический комбинат доставлена партия газоплотных клапанов ПГВУ из нержавеющий стали диаметром 2000 мм.

Клапаны предназначены для установки в газоходе большого диаметра для выполнения функции перекрытия потока горячих выхлопных газов. Данное оборудование обладает газоплотностью 98% и предназначено для эксплуатации при t до 400 °С.

Напомним это уже не первая поставка клапанов для данного предприятия. Важным моментом в пользу выбора компании «Пауэрз» в качестве поставщика послужил опыт аналогичных: в середине прошлого года компания уже поставлялись 30 тонн оборудования газоплотных клапанов различных типоразмеров в рамках реконструкции доменной печи №»2, а двумя годами ранее - в 2018 году были поставлены клапаны пылегазопроводов на доменную печь №1 и успешно доказали свою надежную работу. Клапаны «Пауэрз» служат для регулирования и запирания потока газовоздушных сред в газотурбинной энергетике, пыле-, газо- и воздухопроводах котлов, доменных печах, газоочистках и в другом энергетическом оборудовании.

ООО «Пауэрз», 29 января