ТПА-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

548 Контрольные испытания: испытания, проводимые для контроля качества арматуры.

549 Предварительные испытания: контрольные испытания опытных образцов и (или) опытных партий арматуры с целью определения возможности их предъявления на приемочные испытания.

550 Приемочные испытания: контрольные испытания опытных образцов, опытных партий арматуры или изделий единичного производства, проводимые с целью решения вопроса о целесообразности постановки арматуры на производство и (или) использования по назначению.

551 Квалификационные испытания: контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску арматуры данного типа в заданном объеме.

552 Предъявительские испытания: контрольные испытания арматуры, проводимые службой технического контроля изготовителя перед предъявлением ее для приемки представителем заказчика, потребителя или других органов приемки.

553 Приемо-сдаточные испытания: контрольные испытания арматуры при приемочном контроле.

554 Периодические испытания: контрольные испытания арматуры, проводимые в объемах и в сроки, установленные технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска.

555 Типовые испытания: контрольные испытания арматуры, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию или технологический процесс.

556 Эксплуатационные испытания: испытания арматуры, проводимые при эксплуатации.

557 Ускоренные испытания: испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходимой информации о характеристиках свойств арматуры в более короткий срок, чем при нормальных испытаниях.

558 Сертификационные испытания: контрольные испытания арматуры, проводимые с целью установления соответствия ее свойств требованиям технических регламентов.

Журнал ТПА, 29 января