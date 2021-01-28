Производство крепежа растет. В Ивановской области будет запущено новое производство крепежа вместо импорта из Юго-Восточной Азии

На сайте правительства Ивановской области появилась информация о новых резидентах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Наволоки». Статус резидентов получили ещё четыре предприятия Ивановской области. Соответствующие решения приняты в Минэкономразвития РФ. Реализация проектов этих компаний позволит привлечь более 3 миллиардов рублей инвестиций и создать более 400 новых рабочих мест. В декабре 2020 года статус резидента ТОСЭР «Наволоки» получило предприятие ВМЗ «БолТ-34» с инвестпроектом по организации производства крепежа производительностью 13.4 тыс. тонн в год. На площадке ВМЗ «БолТ-34» планируется производить болты машиностроительного, сельскохозяйственного, строительного и мебельного назначения, частично замещая импорт из Юго-Восточной Азии. Общий объём инвестиций – более 1,5 млрд рублей, будет создано 95 новых рабочих мест.

Журнал КРЕПЕЖ, 26 января