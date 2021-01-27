НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Завод деталей трубопроводов "РЕКОМ" на основной производственной площадке в г. Санкт-Петербург ввел в эксплуатацию участок по изготовлению раскатных колец для изготовления металлических прокладок

Раскатка является одним из наиболее прогрессивных методов горячего деформирования металла, производится на специализированной раскатной машине из заготовок, предварительно подвергшихся индукционному нагреву. Преимуществами данного метода является высокий коэффициент использования материала, что позволяет получать заготовки с минимальными припусками на дальнейшую механическую обработку. Кроме того, заготовки отличаются однородной структурой и стабильными значениями твердости и других механических свойств. На участке будут производиться заготовки для серийного и индивидуального изготовления металлических прокладок овального и восьмиугольного сечения (как по отечественным стандартам ОСТ, ГОСТ и АТК, так и по зарубежным ASME B16.20), уплотнений для устьевого оборудования по ГОСТ 28919-91, линзовых прокладок и колец для фланцев свободных типа 02 по ГОСТ 33259-2015. Также возможно производство раскатных колец для изготовления подшипников, муфт, ниппелей, точных колец различного назначения. Размеры раскатных колец, получаемых на этом оборудовании: диаметр до 400 мм, высота до 40 мм, масса до 5 кг. Используемые марки сталей: 09Г2С, 10895, 20, 10, 08КП, 08Х13, 15Х5М, 08(12)Х18Н10Т, 304, 321, 316/316L и т.д., в том числе цветные металлы, титановые сплавы. Ввод нового участка является одним из этапов технического дооснащения завода с целью удовлетворения интересов потребителей.

Сайт РЕКОМ, 25 января