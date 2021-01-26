НОВЫЙ ВИД АРМАТУРЫ: СКОЛЬЗЯЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ЗАДВИЖКА.

В современном мире трубопроводная арматура широко применяется во многих отраслях промышленности – атомной, нефтегазовой, пищевой, лёгком и тяжелом машиностроении, автомобилестроении и ракетно-космической отрасли. Технические и эксплуатационные характеристики трубопроводной арматуры напрямую связаны с типом используемой рабочей среды, параметры которой изменяются в широких интервалах температуры и давления. В настоящее время существует широкий выбор видов трубопроводной арматуры. Отличительной характеристикой между различными видами арматуры является ее функциональное назначение, в зависимости от которого она делится на несколько крупных сегментов: запорная, обратная, предохранительная, регулирующая. Наиболее приоритетным является комбинированный тип арматуры, который совмещает в себе несколько

функциональных назначений. Преимущество комбинированного типа арматуры заключается в том, что потребитель может использовать одно устройство в зависимости от его текущих условий работы.

Скользящая поперечная задвижка

Задвижка является модификацией шиберного затвора. Главное отличие от шиберного затвора состоит в том, что задвижка имеет функцию регулирования потока с высокой точностью. Задвижка может быть оснащена различными типами приводов: электрическим, пневматическим, электропневматическим, ручным. Задвижка имеет малую строительную длину. С увеличением типоразмера конструкции задвижки от DN 20 до DN 250 строительная длина не меняется, что является преимуществом в сравнении с другими видами арматуры.

Неподвижный диск (4), закрепленный в корпусе (1) под прямым углом к направлению потока, имеет определенное количество поперечных прорезей одинаковой высоты. Пластина (3) имеет такое же количество прорезей и закреплена в подвижном диске (2). Расположение прорезей на подвижном и неподвижном дисках в положении задвижки «Открыто» совпадают. Подвижный диск перемещается параллельно неподвижному диску, за счет чего изменяется взаимное расположение прорезей. Таким образом, при смещении подвижного диска осуществляется регулирование рабочего потока в задвижке.

шума. Уплотнение происходит за счет прижатия потоком рабочей среды к неподвижному диску. Это также позволяет диску и пластине притираться с помощью трения при их относительном движении.

Уплотнение между двумя дисками происходит не по линии контакта, а по площади контакта. С помощью такой конструкции уменьшается значение утечки в задвижке. В качестве материалов трущихся деталей в зависимости от условий эксплуатации возможно использовать нержавеющую сталь, углеродистую сталь или композитные материалы. Задвижка имеет компактные габаритные размеры по сравнению с аналогичными седельными клапанами. На рисунке 4 изображено сравнение габаритов задвижки и седельного клапана с одинаковым проходным сечением DN 50.

Малое приводное усилие и короткий рабочий ход позволяют использовать привод меньшего размера и веса. Компактная конструкция корпуса уменьшает вес задвижки и позволяет минимизировать присоединительные размеры. В особенности это существенно при средних и больших номинальных проходных размерах. Например, седельный клапан с проходным диаметром DN 125 в среднем весит 150 кг. Аналогичная задвижка с тем же проходным диаметром DN 125 весит всего 14 кг.

Заключение

В данной статье рассмотрен перспективный вид запорно-регулирующей арматуры, который может найти применение в различных отраслях отечественной промышленности. Скользящая поперечная задвижка имеет ряд преимуществ в сравнении с шаровыми и седельными клапанами:

· малая строительная длина задвижки;

· минимальные габариты и масса задвижки в сравнении с аналогичными клапанами других типов;

· в следствии короткого рабочего хода задвижки требуется малое приводное усилие;

· улучшенные кавитационные характеристики, сниженный уровень шума;

· простота установки и обслуживания.

Журнал ТПА, ООО МЦ ТПА, 26 января