Принят закон, направленный на внедрение информационной системы в сфере стандартизации 523-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации"

Закон предполагает внедрение цифровых технологий и платформ для разработки и актуализации законопроектов и документов национальной системы стандартизации, а также контроля ее реализации. Федеральные органы, отвечающие за разработку государственных стандартов, будут уполномочены устанавливать порядок разработки нормативов с использованием информационной системы. Как отмечается в пояснительной записке к документу, Росстандарту поручено определить порядок регистрации стандартов компаний и организаций с целью снижения числа случаев введения потребителей в заблуждение. Также на ведомство возложены полномочия по созданию и ведению информационной системы для сбора, обработки и использования необходимой информации в области стандартизации. Минпромторг РФ наделяется полномочием устанавливать порядок разработки национальных стандартов, предварительных национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации.

Информационная система в сфере стандартизации - это государственная информационная система в национальной системе стандартизации, которая создается федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, функционирует на основе информационных технологий и технических средств, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, размещение, использование и предоставление информации, касающейся планирования работ по стандартизации, в том числе формирования и реализации программ по стандартизации, разработки, редактирования и экспертизы проектов документов по стандартизации, а также деятельности участников работ по стандартизации.

Уточнены используемые в Федеральном законе "О стандартизации в Российской Федерации" понятия, введены новые понятия, в том числе "программа стандартизации", "техническая спецификация (отчет)". К полномочиям федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации отнесены:

создание, модернизация и обеспечение эксплуатации информационной системы в сфере стандартизации;

определение порядка регистрации стандартов организаций, в том числе технических условий, в Федеральном информационном фонде стандартов;

определение порядка разработки и утверждения технических спецификаций (отчетов).

Уточнены положения Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации", касающиеся создания и функций технических комитетов по стандартизации и проектных технических комитетов по стандартизации. Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Журнал ТПА, ООО МЦ ТПА, 25 января