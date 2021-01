Московский НТП Трубопровод

Освобождение от НДС программного обеспечения ООО "НТП Трубопровод"

С 01.01.2021 программное обеспечение, поставляемое ООО "НТП Трубопровод",

включенное в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, освобождается от НДС.

Подтверждение аккредитации ОСП НТП Трубопровод в национальной части Единого реестра

24 декабря состоялось заключительное в 2020 году заседание Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества под председательством статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Алексея Херсонцева. Основными вопросами, рассматриваемыми на заседании, стали переоценка аккредитованных лиц на соответствие критериям, установленным Правительством Российской Федерации для включения в национальную часть Единого реестра ЕАЭС, подведение итогов реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1236».

По итогам заседаний Межведомственного совета принято положительное решения по переоценке ОСП НТП Трубопровод для включения в национальную часть Единого реестра ЕАЭС.

Выпущены обновленные версии программ Старт-Проф Эконом, Старт-Проф Студент, Старт-Проф 4.84 R4.

Добавлено краткое описание внешнего COM интерфейса СТАРТ-ПРОФ, позволяющего внешним приложениям создавать, модифицировать и считать модели трубопроводов в СТАРТ-ПРОФ и получать доступ к результатам расчета. Вы можете написать плагин к СТАРТ-ПРОФ на C#, Basic, C++ и т.д. Полное описание доступно по запросу. Например, следующие функции написаны в виде плагинов для СТАРТ-ПРОФ и использованием COM интерфейса: Экспорт в PCF, Импорт из PCF, Импорт из PDMS, программа системы проверки качества, которая автоматически просчитывает огромное количество моделей и сравнивает результаты с предыдущей версией СТАРТ-ПРОФ (не поставляется пользователям). Любая организация может создать свой собственный плагин для бесшовной интеграции СТАРТ-ПРОФ с любыми другими своими программами и полной автоматизации рабочего процесса. Например, можно создать плагин для любой системы трехмерного проектирования, который будет вызывать СТАРТ-ПРОФ в фоновом режиме, выполнять расчеты на прочность и возвращать результаты расчета обратно, а также генерировать отчеты в нужной форме по корпоративному шаблону. Также возможно создать плагин для конвертации модели трубопровода между СТАРТ-ПРОФ и любой программой для проектирования. Более того, возможно создать плагин, который будет автоматически выполнять последовательности расчетов на прочность различных моделей трубопровода, заданных в параметрической форме и необходимым образом анализировать и представлять результаты..... (В СОКРАЩЕНИИ)

ООО "НТП Трубопровод", 15-19 января