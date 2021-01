ВЫШЛИ (ВВЕДЕНЫ) НОВЫЕ СТАНДАРТЫ API - 2021

Стандарт API 2510, 9-е изд. «Проектирование и строительство установок сжиженного нефтяного газа»

API Standard 2510, 9th Edition, Design and Construction of LPG Installations

Стандарт API 2510, 9-е издание, охватывает проектирование, строительство и размещение установок хранения сжиженного нефтяного газа (СУГ) и погрузочно-разгрузочных сооружений. Изменения в API 2510 помогают решить проблему безопасности установок для хранения сжиженного газа путем использования инженерной практики, как при проектировании, так и при строительстве этих объектов, а также касаются охраны окружающей среды.

Стандарт API 521 «Системы сброса и разгерметизации давления».

API Standard 521, Pressure-Relieving and Depressurizing Systems

Стандарт API 521 содержит руководство, рекомендации и альтернативы для проектирования систем сброса давления и разгерметизации паров на терминалах сжиженного природного газа, нефтехимических предприятиях, газовых заводах и других объектах нефтедобычи.

API Рекомендуемая Практика 75, «Рекомендуемая практика для системы управления безопасностью и охраной окружающей среды для морских операций».

API Recommended Practice 75, Recommended Practice for a Safety and Environmental Management System for Offshore Operations and Assets Рекомендуемая Практика 75 4-е издание, содержит руководство по созданию, внедрению, поддержанию и постоянному совершенствованию системы управления безопасностью для морских нефтегазовых операций. Новое издание расширяет охват системы управления безопасностью окружающей среды по всему миру, включая подрядчиков и субподрядчиков, а также учитывает достижения в области технологий и улучшения управления рисками.

Рекомендуемая практика API 1160 «Управление целостностью системы для трубопроводов опасных жидкостей».

API Recommended practice 1160 «Managing system integrity for hazardous liquid pipelines»

Американский институт нефти выпустил третье издание API Recommended Practice 1160 (RP 1160), которое обеспечивает процесс установления безопасной эксплуатации трубопроводов, включая надежную оценку потенциальных рисков и создание систем для безопасного и устойчивого управления ими в повседневной деятельности Третье издание RP 1160 включает в себя недавний отраслевой опыт в области трубопроводной механики, а также строгий, упреждающий подход к безопасной эксплуатации трубопроводов

Технические условия 6А, «Оборудование устья скважины и фонтанная арматура»

Specification 6A, «Wellhead and Tree Equipment», 21st edition.

Доработка документа включает в себя: -Полную реорганизацию документа—требования к качеству теперь сгруппированы по конкретным видам деятельности; -Единообразие в компоновке раздела, относящегося к конкретному продукту; -Полный пересмотр всех таблиц калибровки, включая соответствующие рисунки, чтобы обеспечить более четкое понимание требований; - Таблицы существуют в единицах СИ (метрических) и в единицах ОСК (имперских); - Единообразное использование терминов продукта во всем документе.

