НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Производители нефтегазового оборудования все чаще создают Интернет-магазины - как альтернатива службам сбыта

Компания «ОЗНА» запустила marketplace запасных частей. Это первый интернет-магазин запасных частей к измерительным установкам, который позволит максимально быстро получить заказ, оформив и оплатив его на сайте в несколько кликов. Сайт разработан с учетом максимальной простоты и удобства. Найти запасную часть или деталь к ней из более чем 1000 позиций можно по названию или по коду – в строке «Поиск», а также по списку или на разрывной схеме запасной части. Заказчики в один клик получат актуальную информацию о ценах – на 90% позиций цены указаны на сайте, на остальные – по индивидуальному запросу. Во время оформления заказа есть возможность сохранить собранную информацию в виде спецификации и выбрать самовывоз или доставку «до двери». Оплатить заказ можно банковской картой, google pay, apple pay или сформировать счет. Заказ через сайт сэкономит время, ускорит и упростит документооборот, будет способствовать повышению скорости и эффективности реализации проектов. Ссылка на marketplace - https://ozna.on

16.01.2021 Нефтегазовая промышленность