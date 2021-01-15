СЕВЕРСТАЛЬ: НОВЫЙ МАРКЕТИНГ

Это позволит облегчить применение нашей продукции для выполнения сложных и нестандартных операций, а также раскрыть потенциал инновационных сталей нашего производства, сохранив их свойства», – отмечает директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» Петр Мишнев.

Инициатива реализуется силами трех коллективов компании – Центра «Домнаремонт» (ЦДР, входит в состав дирекции по инвестициям «Северстали»), дирекции по ремонтам и дирекции по техническому развитию и качеству (ДТРК) дивизиона «Северсталь Российская сталь». Как отмечают специалисты компании, в разработке таких решений заинтересованы многие машиностроительные предприятия. В первую очередь производители автокранов, манипуляторов, полуприцепов, ковшей экскаваторов и прочих изделий, в которых применяются высокопрочные стали.

За год эксперты отработали технологии сварки для 51CrV4 и атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ. Количество заваренных образцов уже превысило 300. Получив положительные результаты механических испытаний, специалисты могут рекомендовать разработанные решения для клиентов. В ближайших планах отработка режимов для атмосферостойкой стали сварочной проволокой собственного производства и линейки сталей PowerHard (прежнее название SeverHard).

Одной из главных сложностей при проведении испытаний сварных соединений, с которой столкнулись специалисты, стала намагниченность стали. Она возникает при перемещении металла магнитными кранами и в последствии не дает возможности сваривать продукт. Для решения этого вопроса закупили специальную установку РУТТ-350. После размагничивания сталь проходит еще несколько стадий: подготовку кромки, заварку, исследования в лаборатории механических испытаний.

Сайи СЕВЕРСТАЛЬ, 14 января