АКВАТЕРМ-2021 В ГИБРИДНОМ ФОРМАТЕ + ВИРТУАЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В этом году Церемония награждения победителей Премии, как и все мероприятия деловой программы выставки Aquatherm 2021 пройдут в гибридном формате. Помимо прямой трансляции Церемонии в режиме реального времени у аудитории также будет возможность посмотреть мероприятие в записи и поделиться этим роликом в социальных сетях. Таким образом, весь мир может виртуально посетить Церемонию награждения Премии Aquatherm Moscow Awards и узнать лучших в индустрии ОВК и водоснабжения. При просмотре мероприятия в записи на youtube канале под роликом будут выложены ссылки на сайты продуктов-победителей, что позволит аудитории более подробно ознакомиться с лучшими продуктами в своей категории.

Для участия в мероприятии необходимо:

· Подать заявку.

· Предоставить комплект конкурсной документации

· Оплатить регистрационный взнос.

Сроки подачи документации: до 18.01.2021. Источник: https://www.c-o-k.ru/