ЛУНДА стремительно развивает рынок сантехники. Состоялось открытие второго филиала в г. Самара «ЛУНДА - Московское»

Сообщаем об открытии второго филиала в городе Самара «ЛУНДА - Московское». В наличии около 3 000 уникальных артикулов товаров! Клиенты могут посетить офис и получить профессиональную помощь в подборе оборудования, оформить и получить размещённый ранее заказ. Предлагаем посетителям оценить высокое качество реализуемой продукции по образцам, выставленным на демонстрационных стендах. Мы предоставляем услуги по бесплатной доставке заказов клиентам в офис филиала «ЛУНДА - Московское» с центрального склада в Московской области. Адрес филиала: г. Самара, Московское шоссе 17 км, д. стр.14/16. Получить более подробную информацию можно по телефону: +7 846 959-00-30 (пн-пт: 08:00-18:00) или по электронной почте samara@lunda.ru.

Сайт ЛУНДА, 21 декабря