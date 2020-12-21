Компания «Мониторинг Вентиль и Фитинг», одна из лидеров на рынке оборудования для работы с криогенными жидкостями, поставляет и изготавливает ТПА на высокое давление с криогенными, высокими и сверхвысокими температурами

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ RegO:

Обратные клапаны серии CV9400

Обратные клапаны подъемного типа серии CV9400 с подпружиненным поршнем изготовлены из нержавеющей стали и могут устанавливаться на трубопроводах любых конфигураций, включая используемые в цистернах, трейлерах, ISO-контейнерах, предназначенных для хранения и перевозки криогенных жидкостей. Клапаны этой серии идеально подходят для работы с кислородом, азотом, криптоном, двуокисью углерода, оксидом азота, закисью азота, окисью углерода, метаном, этаном, этиленом, аргоном и СПГ.

Переключающие устройства RegO серии DV4108

Перепускное устройство серии DV4108 – простое решение для отключения сбросного предохранительного клапана в процессе испытаний, а также замены клапанов и разрывных дисков. Использование устройств DV4108 не требует опорожнения емкости и гарантирует, что в процессе испытаний или обслуживания оборудования один вход будет работать. Перепускной клапан выполнен из нержавеющей стали, поэтому он идеально подходит для работы с кислородом, азотом, криптоном, двуокисью углерода, оксидом азота, закисью азота, окисью углерода, метаном, этаном, этиленом, аргоном и СПГ.

Сайт ООО МВиФ, 18 декабря