Завод ОЗНО опять среди победителей!

15 декабря в Администрации ГО г. Уфа состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший предприниматель города Уфы 2019». Организаторами конкурса являются Администрация ГО г. Уфа РБ и Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства.

Всего в конкурсе приняли участие более 40 предпринимателей. Лучшие из них удостоились звания «Лучший предприниматель города Уфы 2019» и были награждены памятными знаками, дипломами и призами.

В числе победителей – представители Орджоникидзевского района. Так, по итогам конкурса в номинации «Лучший предприниматель года в сфере производства» победил генеральный директор АО «Опытный завод нефтегазового оборудования» Ильвер Габдрахманов, в номинации «Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли» – директор ООО «Дорстройсервис-Уфа» Урал Каримов. За вклад в развитие сферы высокотехнологичного производства награжден директор ООО «Жеспар-Биос» Наиль Зинуров, за вклад в развитие легкой промышленности – директор ООО Производственная фирма «Алькаир» Вероника Карпенко, за вклад в развитие сферы оптовой и розничной торговли – индивидуальный предприниматель Эльмира Казыханова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 17 ДЕКАБРЯ