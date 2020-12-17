ООО ЧСГС (Челябинск): создана новая система хранения изготовленных на заводе шаровых кранов ТМ LD Pride

По многочисленным просьбам потребителей на заводе решили создать новую систему хранения продукции LD Pride.

На данный момент внедряется временное решение с белыми коробками и отличием в скотче:

• Краны с желтой рукояткой - в белой коробке с желтым фирменным скотчем

• Краны с черной рукояткой - в белой коробке с черным скотчем

• Краны с белой рукояткой - в белой коробке с прозрачным скотчем

Как только все склады отгрузят продукцию в старых коробках, будет внедрена новая трехцветная система хранения! Каждый цвет коробки будет соответствовать своему цвету ручки.

Сайт ЧСГС, 9 декабря